Catanzaro – Inaugurati “I luoghi del narratore di fiabe Lions”

Oggi nella SOC di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” (Presidio Ospedaliero Pugliese) e nella SOC di Ematoncologia-Pediatrica (Presidio Ospedaliero De Lellis), sono stati inaugurati “I luoghi del narratore di fiabe Lions”.

Un importante Service realizzato dal Lions Catanzaro Host, grazie al supporto della “Giunti al Punto

S.p.A.” del Centro Commerciale Le Vele di Montepaone Lido, dell’Assessorato alla Cultura della Città di Catanzaro, guidato da Ivan Cardamone, dello CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), nella persona del consigliere nazionale, Francesco De Nardo, e con il contributo anche di privati.

“Un’ulteriore iniziativa – afferma il dott. Giuseppe Raiola, presidente del Lions Catanzaro Host e direttore della SOC di Pediatria dell’AOPC – che, ancora una volta, vedrà protagonisti i reparti Pediatrici dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” sempre attenti al benessere psichico-fisico e sociale dei piccoli ospiti. L’auspicio è che, grazie a questo Service, si possa contribuire a “rieducare” i giovani alla riscoperta del fascino della lettura; questo potrà essere realizzato non solo dalla disponibilità delle due biblioteche di reparto ma anche grazie alla disponibilità dei soci Lions e di volontari che diverranno “narratori di fiabe” per i piccoli degenti.”

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, dott. Giuseppe Panella; il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, dott. Antonio Marziale e il Past Governatore del Distretto Lions 108 Ya, prof. avv. Giuseppe Iannello.