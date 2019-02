Catanzaro – Giorno della Memoria: Testimonianza di Ugo Foà all’Istituto Casalinuovo

Condividi

Il percorso scelto dall’Istituto Casalinuovo in collaborazione con l’ANPI per la Giornata della Memoria è stato quest’anno particolarmente impegnativo. Il prossimo venerdì 8 febbraio ci sarà un incontro di altissimo spessore con Ugo Foà che parlerà delle leggi razziali, della sua esperienza e dell’attualità. Le ragazze e i ragazzi con l’insieme del personale docente, il sostegno della dirigente scolastica Concetta Carrozza e l’impegno dell’insegnate Pamela Stranieri, già da due settimane stanno lavorando sul progetto Storia e Memoria delle leggi razziali.

Una mostra preparata dall’ANPI è disponibile nell’atrio dell’Istituto per quanti ancora vogliano vederla. Gli studenti hanno avuto modo di approfondire le tematiche legate all’infausta data del 1938 quando, su decisione del regime fascista, migliaia di ebrei vennero cacciati dalle scuole, dalle professioni e costretti a lasciare le loro case. Sino ad arrivare alle deportazioni nei campi di sterminio nazisti. Sono stati in questi giorni proprio alcuni dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto a fare da tutor per tutti gli altri, compresi tanti genitori. Sarà quindi la presenza di Ugo Foà a chiudere questo percorso. “Nel 1938 Ugo Foà aveva solo dieci anni e viveva a Napoli con la sua famiglia.

Amava andare a scuola e stava per frequentare il primo ginnasio quando, in seguito alle leggi razziali, la sua vita cambiò”. Foà continua a raccontare la sua storia nelle scuole, non solo per ricordare il passato, ma per richiamare l’attenzione sui pericoli che ancora oggi incombono in Italia e nel mondo con il risveglio dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia. Insieme all’illustre ospite ne parleranno la dirigente Concetta Carrozza e il presidente dell’ANPI Mario Vallone. Letture, interventi dei ragazzi e dei docenti, intermezzi musicali completeranno la giornata.

Comitato Provinciale ANPI Catanzaro