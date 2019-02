Catanzaro – Domenica raccolta firme per Matteo Salvini

La Lega Salvini Premier informa che domenica 03 febbraio,

al Parco della Biodiversità di Catanzaro, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, sarà allestito, in

concomitanza con le principali piazze italiane, un gazebo Lega.

Raccoglieremo le firme in difesa del diritto del Ministro degli Interni, Matteo Salvini, di poter attuare, secondo la legge e nel pieno rispetto della Carta Costituzionale,gli indirizzi di governo per i quali ha avuto ed ha la fiducia degli italiani.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare firmando c/o il nostro gazebo.