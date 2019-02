Castrolibero premiato da Legambiente come “Comune Riciclone – 2018”

Condividi

Un importante riconoscimento per l’Amministrazione Comunale di Castrolibero arriva da Legambiente che nel corso della manifestazione ufficiale le ha attribuito il “Premio Comuni Ricicloni – 2018” per essersi classificata fra i primi dieci Comuni della Provincia di Cosenza a seguito dei dati ISPRA contenuti nel Rapporto Ecoforum sui rifiuti.

Giunta alla sua IV^ Edizione, il risultato conseguito all’interno dell’iniziativa rende particolarmente orgoglioso il Sindaco Giovanni Greco il quale ha dichiarato: «L’importante traguardo raggiunto è frutto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale e dei nostri Concittadini che con grande senso civico si sono dimostrati sempre attenti, partecipi e solerti nel dare il loro fondamentale contributo. E’ motivo d’orgoglio non solo per Castrolibero, ma per tutta la Regione che dovrà puntare con maggiore coesione e determinazione alla tutela del territorio, se non altro per le straordinarie risorse naturali di cui dispone e che rappresentano, sicuramente, un patrimonio inestimabile per la Calabria».

Anche l’Assessore Comunale con delega all’Igiene Urbana Francesco Serra ha voluto, altresì, sottolineare il valore intrinseco della premiazione: «Mi ritengo estremamente soddisfatto del prestigioso riconoscimento – ha sostenuto –frutto di un lavoro costante e sinergico. E’ doveroso infatti ringraziare gli Uffici Comunali, il personale della ditta Calabra Maceri e tutta la Comunità di Castrolibero, a partire dai bambini e dai ragazzi che si sono resi veri protagonisti di un cambiamento culturale. L’auspicio è che il premio possa essere da stimolo per un ulteriore miglioramento del servizio».