Cariati (CS) – Emergenza sanità, riaprire il Cosentino

Condividi

La scriteriata chiusura del Vittorio COSENTINO continua a rappresentare una delle più gravi ingiustizie che questo territorio abbia mai dovuto sopportare.

Aver privato non solo questa comunità ma l’intero hinterland del diritto fondamentale alla salute resta una ferita aperta, un gravissimo errore da riparare perché conseguenza pessima di considerazioni e valutazioni che non avevano e non hanno nulla a che vedere con le esigenze più elementari di una sanità pubblica di qualità per la nostra area. Continueremo, quindi, a tenere altissima l’attenzione su questa che è la prima emergenza da affrontare, esigendo risposte e soluzioni senza indietreggiare di un millimetro.

È quanto scandisce il Sindaco Filomena GRECO informando che è stato richiesto un incontro urgente sulla riapertura dell’ex Ospedale di CARIATI a Saverio COTTICELLI e Thomas SCHAEL, rispettivamente Commissario e Sub Commissario ad Acta.

A firmare la richiesta sono i membri del tavolo tecnico, composto oltre che dal Primo Cittadino anche dal consigliere comunale di minoranza Maria CRESCENTE e dalla consigliere di maggioranza, Maria Elena CICCOPIEDI che proprio nei giorni scorsi è stata delegata dal Sindaco alle politiche sanitarie.

La richiesta fa seguito all’incontro tenutosi nei giorni scorsi presso il COSENTINO nel quale gli amministratori hanno registrato e raccolto le gravissime difficoltà quotidiane di medici ed operatori a garantire prestazioni e risposte ai cittadini.

Appena fissato l’incontro – anticipa il Sindaco – saranno invitati a partecipare anche i deputati Francesco FORCINITI e Francesco SAPIA. Siamo certi – conclude la GRECO – che, espressione dell’attuale maggioranza al governo del Paese, i due parlamentari del territorio vorranno e sapranno dare seguito concreto alla battaglia che è comune per la riapertura del COSENTINO, senza se e senza ma.