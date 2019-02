Cariati (Cs) – Calabria raccontata agli artisti di Sanremo

Condividi

Riconosciuto da tutti, PEDRO’S è ormai un’istituzione a SANREMO. Per la sua capacità di farsi ambasciatore dei sapori e delle produzioni autentiche della CALABRIA. Per la genialità e creatività applicate all’arte bianca di cui continua ad essere modello esemplare. Per l’abilità nell’intrattenere pubbliche relazioni che favoriscono la promozione della sua terra, a 360 gradi.

Sono, questi, tutti meriti ampiamente riconosciuti a Pietro TANGARI protagonista indiscusso anche all’edizione 2019 in corso di CASA SANREMO, nella giornata oggi (giovedì 7) interamente dedicata alla CALABRIA.

La sua focaccia ripiena con l’ingrediente principe, U SACCHIATTU di LONGOBUCCO, è stata oggetto dello show cooking ospitato nella cucina di Fofò FERRIERE, resident chef dell’hospitality del Festival della Canzone Italiana.

Ad aiutarlo nella stesura dell’impasto, a lunga lievitazione e preparato sin da domenica scorsa (3 febbraio) a CARIATI, c’era Gianluca D’ACUNTO, suo collaboratore di CETRARO. Nella farcitura tutti ingredienti MADE IN CALABRIA: dalla ricotta podolica all’extravergine d’oliva, fino al peperoncino chiamato ad impreziosire sapore e consistenza dell’impasto. Il primo piatto preparato da PEDRO’S, le mezze maniche con U SACCHIATTU saranno degustate stasera (GIOVEDÌ 7) nel roof, il ristorante di CASA SANREMO.

Da Riccardo COCCIANTE, tra i super ospiti saliti sul palco dell’ARISTON nella seconda serata, ad Alessandra AMOROSO, da Marcello CIRILLO di MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, a Paola TURCI e Gianluca GINOBLE de IL VOLO, tra le voci in gara al 69esimo Festival di SANREMO. Sono, questi, alcuni degli artisti incontrati da PEDRO’S nei corridoi del PALAFIORI e con i quali quello che di fatto è ormai il pizzaiolo più famoso nel dietro le quindi di SANREMO ha avuto modo di intrattenersi per raccontare ed emozionare con la sua CALABRIA.

Esportare la Calabria migliore, quella che sa farsi raccontare, che emoziona, che attrae e che non può essere imitata. Resta, questa – ha ribadito PEDRO’S intervistato da diverse emettenti – la mission che ogni anno anche e soprattutto da CASA SANREMO interpretiamo facendo gioco di squadra.

L’ITALIA IN VETRINA. – Oggi (GIOVEDÌ 7) PEDRO’S sarà infine tra i protagonisti del talk show condotto da Cataldo CALABRETTA, insieme a Giuseppe GRECO referente per il progetto LA CALABRIA A CASA SANREMO, istituzioni e imprenditori. Sarà possibile rivedere la puntata domani, VENERDÌ 8, su TEN, alle ORE 13 e in replica alle ORE 19.