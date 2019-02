Calabria – Vono (M5S): “Ok mio Odg per aiutare province in difficoltà”

Condividi

“Ieri nel decreto semplificazioni in votazione al Senato, e’ stato approvato un mio emendamento trasformato in odg che impegna il Governo a estendere il termine per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio da 5 a 10 anni per quelle province che ripropongono l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’anno 2019. Penso in particolare alla provincia di Vibo Valentia e a tutte quelle realta’ italiane che versano in situazioni di particolare criticita’ dovute soprattutto al vulnus normativo creato dalla legge Delrio svuotata di significato per la mancata attuazione della riforma costituzionale del 2016. Le province sono gli enti territoriali piu’ vicini ai cittadini e la politica deve intervenire con un’azione concreta di riordino del sistema”.

Lo dichiara in una nota la senatrice del M5s Silvia VONO.