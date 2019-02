Biagio Izzo al Comunale di Catanzaro con lo spettacolo “I fiori del latte”

Condividi

Venerdì 8 febbraio 2019, ore 20.45, al Teatro Comunale di Catanzaro sesto appuntamento con la rassegna teatrale Vacantiandu, direzione artistica di Diego Ruiz, Nico Morelli e direzione amministrativa di Walter Vasta. Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC.

In scena, ospite della rassegna per la seconda annualità consecutiva, Biagio Izzo con il nuovo spettacolo I fiori del latte di Eduardo Tartaglia per la regia di Giuseppe Miale di Mauro.

La storia è ambientata in un moderno caseificio che, in linea con le nuove tendenze ecologiche, vuole realizzare prodotti rigorosamente genuini e naturali. L’azienda è di proprietà dei cugini Aniello e Costantino Scapece, due “vaccari” napoletani, anime semplici e pure che, alla vigilia dell’inaugurazione, fanno una scoperta sconvolgente che rischia di mandare in frantumi il loro sogno…

Una commedia divertente ma anche di forte denuncia sociale incentrata sul tema della terra dei fuochi. Un tema ancora tristemente attuale al quale, solo sporadicamente, si dà visibilità mediatica. E questo spettacolo, alternando il registro comico a quello drammatico, vuole essere un modo per tenere desta l’attenzione su questa strage silenziosa.

Sul palco, insieme a Biagio Izzo, un cast di bravissimi attori Mario Porfito, Angela De Matteo, Stefano Jotti, Stefano Meglio, Ivan Senin.

Info e biglietti:

0968 23564 / 327 1310708 Lamezia Terme

0961 741241 Catanzaro

www.ivacantusi.com / ivacantusi@gmail.com

Costo biglietti: € 20 primo settore / € 15 secondo settore intero / € 10 secondo settore ridotto

Servizio Bus Navetta gratuito Lamezia/Catanzaro A/R