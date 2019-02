Altomonte (Cs) – identità e territorio, al via eventi Barbieri

Valorizzare le produzioni dell’agroalimentare, autentica carta d’identità dei territori.

Portare a tavola la semplicità ed il gusto delle ricette della memoria, rigorosamente preparate con materia prima di qualità e a km0. Favorire la convivialità. Promuovere il talento di giovani artisti. Emozionare e coinvolgere i sensi. Sono, questi, gli obiettivi sottesi a BOTTIGLIE SONANTI – degustazioni di vino, musica e cibo del territorio, il primo evento della programmazione 2019 di CASA BARBIERI che quest’anno festeggia i suoi 50 di impegno nella progettazione turistica territoriale e regionale.

L’iniziativa di responsabilità sociale e valorizzazione culturale sarà ospitata nell’Hotel BARBIERI.

Il format preferito è quello che meglio interpreta la filosofia dell’agrichef Enzo BARBIERI, che continua a rappresentare, insieme alla moglie PATRIZIA e ai figli LAURA, ALESSANDRA e MICHELE, l’esperienza imprenditoriale del food e dell’accoglienza per antonomasia.

Vino MAGLIOCCO, degustazioni, territori e musica, sono gli ingredienti della rassegna che sarà inaugurata alle ORE 21 di SABATO 9 FEBBRAIO con le CANTINE FERROCINTO di CASTROVILLARI.

A fare da sfondo al primo degli appuntamenti che proseguiranno fino al mese di MARZO, coinvolgendo anche le cantine di SERRACAVALLO di BISIGNANO e L’ANTICO FIENILE di BELMONTE, sarà la musica del pianoforte suonato dal Maestro Vincenzo MIRABELLO, insegnante e compositore con un repertorio che spazia dalla musica classica all’improvvisazione jazz, latin e fusion. È famoso per il suo stile unico di spettacolo dal vivo pieno di virtuosismi dove il pubblico viene catturato non solo dalle melodie fantastiche ma anche dai movimenti del corpo che rendono la performance significativa e diretta.