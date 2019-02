A Catanzaro la mostra “Arte è libertà”

Le opere saranno in vendita e il ricavato devoluto in beneficenza per organizzare dei viaggi a Lourdes. “Iniziative di questo genere – ha detto mons. Vincenzo Bertolone Arcivescovo di Catanzaro – mi trovano solidale e gioisco nel vedere come il detenuto cerca di manifestare la propria anima trasferendola in una opera d’arte che e’ espressione della sua liberta’”.