A Bisignano una fetta degli aventi diritto rinuncerà al reddito di cittadinanza

di Alberto De Luca – In situazioni di confusione, crisi economica e sociale, le persone tentano di seguire chi sta loro più vicino e diventano docili quando gli è fatto credere di partecipare alla vita pubblica del paese. Seguire il flusso dei “capi popolo”, serve a conformare le proprie idee a quelle prevalenti nella società. Le persone si spostano verso i loro “idoli”, non tanto perché non siano in grado di ragionare con la loro testa e di prendere decisioni che vadano controcorrente, ma perché ne ricavano dei vantaggi individuali.

Nel caso del reddito di cittadinanza, alla “pappardella” mediatica che si è costretti a sentire quotidianamente (il reddito di cittadinanza viene presentato come misura per il reinserimento nel mondo del lavoro, ma non lo è affatto) si dovrebbe aggiungere l’idea di voler creare, attraverso il reddito di cittadinanza, un bacino di lavoratori salvati dalla strada, da sottomettere alle esigenze d’imprenditori e industriali. Con l’approvazione del reddito di cittadinanza, si è aperta la strada verso lo sfruttamento sostenibile di tanti inoccupati o disoccupati, disposti ad accettare anche i lavori forzati pur di non rinunciare al sussidio per campare.

Con l’approvazione del reddito di cittadinanza non c’è bisogno di sforzarsi a trovare i futuri lavoratori che per Decreto dovranno sottoporsi anche agli imprenditori del nord. È inutile ripetere che il reddito promosso dai grillini servirà a dare una speranza per chi vive di stenti al sud poiché anche le pietre hanno compreso che le industrie che assumeranno saranno solamente al nord.

Nell’Italia meridionale ci sono anziani, disoccupati, inoccupati, poveri, migranti e aziende che stanno chiudendo i battenti. A tutto questo bisogna aggiungere i contratti aziendali non rinnovati, in attesa delle nuove leve di cittadinanza, e per effetto degli altri provvedimenti contro la povertà e lo sviluppo, riguardanti anche i contributi economici destinati agli imprenditori che assumeranno i nuovi lavoratori. Il reddito di cittadinanza serve se si considera solamente come un intervento per affrontare il tema dell’indigenza, perché non si può eludere il problema di 5 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà.

Nonostante i senza reddito aspettano la cosiddetta manna dal cielo, per molti laureati il reddito di cittadinanza è solamente uno strumento di assistenza minima garantita, probabilmente, utile per l’ottenimento di un qualsiasi lavoro che in molti casi non rispecchierà il percorso di studio intrapreso negli anni. In Italia se ci fossero stati i posti di lavoro a disposizione dei giovani laureati nessuno si sarebbe invecchiato a trovare l’occupazione più consona agli studi conseguiti. La verità è che manca il lavoro e gli unici sbocchi lavorativi sono offerti da una certa industria del nord che ancora realizza una produttività proprio grazie alla manodopera importata dal sud.

La Costituzione sancisce il diritto al lavoro e la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, ma non è scritto da nessuna parte che per lavorare bisogna trasferire i laureati o i senza lavoro diplomati nelle industrie del nord. Operai e contadini che hanno fatto studiare i loro figli, realizzando tantissimi sacrifici e emigrando anche all’estero per trovare un lavoro, oggi, si ritrovano con un pugno di mosche e almeno un laureato disoccupato in casa con l’unica grande aspettativa del reddito di cittadinanza.

Anche in un paese come Bisignano, in cui vivono persone che non trovano lavoro, e il motivo è che sostanzialmente non c’è offerta di lavoro, anche per quelli che un percorso formativo lo hanno già concluso, fino a conseguire persino tre lauree, inizia a diffondersi il sentore che gli unici a sottoscrivere un contratto (precario) saranno i 4 mila navigator, che si scontreranno contro l’impossibilità di aiutare gli aventi diritto a trovare un’occupazione, perché il lavoro non c’è.

Un bisignanese disoccupato, con una famiglia in carico, non vuole un lavoro a cento, duecentocinquanta o mille chilometri da casa, ma ha diritto a trovarlo nel luogo in cui ha costruito la sua dimora, accanto ai figli e circondato dai propri affetti. Inoltrando la domanda del reddito di cittadinanza, le persone saranno comunque costrette a trasferirsi al Nord, perché è ovvio che il lavoro si creerà prima in Veneto e in Lombardia, piuttosto che in Calabria o a Bisignano, ed è per questo che una fetta di aventi diritto, probabilmente, rinuncerà al reddito. Un bisignanese, padre di famiglia, con un età media, non andrà al Nord, a pagare rette di affitto superiori al proprio stipendio e privando anche di quel poco la sua famiglia.