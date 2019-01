Vono(M5S): “storia di coraggio di Cooper, dalla violenza si può rinascere”

Condividi

“Jill Cooper nel suo libro ci racconta un viaggio di rinascita al femminile. In questo viaggio doloroso e romantico al tempo stesso ci si ritrovano molte di noi, è un messaggio di speranza per tutte le donne perché è una storia di grinta, coraggio e rinascita.

Noi dobbiamo aprirci ad un nuovo modo di vedere le questioni. La violenza di genere va affrontata dal punto di vista culturale, si deve formare la società a partire dai bambini che molto spesso sono vittima di violenza assistita che è una cosa grave ma spesso sottovalutata. Ritengo che sia altrettanto importante la formazione dei professionisti che si occupano di queste questioni in campo giuridico e quindi della formazione degli avvocati e dei magistrati.” Così la senatrice del M5S Silvia Vono nel corso della presentazione del libro di Jill Cooper presso il senato della Repubblica. “Sono una persona che ha sofferto il bullismo nella mia vita – dice Jill Cooper- e voglio essere motivatrice per tutte coloro che si trovano sopraffatte da forme di violenza e bullismo, in coppia, in famiglia o sul lavoro, come lo è la Elizabeth Cole del mio romanzo che, dall’essere molto insicura, abbattuta, abbruttita ed impaurita, scoprirà in sé una grande voglia di rivincita, non solo per se stessa ma anche per il bene della figlia. E per lei comincerà una rinascita, un risveglio, una ribellione verso chi la vuole sottomessa.“