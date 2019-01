Vibo Valentia – Venerdì il Gran Galà dello sport vibonese

Condividi

Ritorna un evento che in passato ha puntualmente lasciato il segno. Fortemente voluto dal Presidente Regionale del Coni Calabria, Avv. Maurizio Condipodero, ecco il Premio Sportivo “Hipponion in Festa”.

Venerdì 18 gennaio, a partire dalle ore 17,30, nella Sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia avrà luogo una vera e propria festa dello sport.

Il Coni Calabria, infatti, attraverso il Coni Point di Vibo Valentia diretto dal Delegato Bruno Battaglia, ha inteso attribuire un riconoscimento a tutti quegli atleti ed a quelle società che nel corso degli anni si sono particolarmente distinti a livello regionale e nazionale.

Un evento che intende celebrare coloro che attraverso l’attività sportiva hanno dato lustro al territorio nelle rispettive discipline, ottenendo brillanti risultati e facendo allo stesso tempo qualcosa di utile e costruttivo per la collettività.

Anche questo evento si inserisce nell’ambito dell’attività svolta dal Coni che, in coordinamento con le associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio ed insieme agli Enti Locali, da sempre svolge numerose iniziative dirette a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo.

Con questa iniziativa, oltre a ripristinare un evento che in precedenza aveva riscosso tanto successo e oltre a evidenziare i risultati conseguiti dagli sportivi vibonesi, si intende promuovere ancora di più la disciplina sportiva, manifestando ulteriormente massima attenzione per tutti coloro che operano nella provincia di Vibo.

Alla cerimonia sarà presente il Presidente del Coni Calabria, che consegnerà i riconoscimenti ai vari atleti ed alle società vibonesi.

Siete invitati tutti a partecipare, per un incontro che si rinnova dopo tanti anni e che vedrà passare in rassegna numerosi atleti, ai quali verrà consegnato un apposito riconoscimento, per quella che sarà appunto una vera e propria festa dello sport vibonese.