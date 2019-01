Vibo Valentia – Associazionismo, Solano: “Consulta provinciale delle associazioni”

Condividi

«Favorire il rapporto e la collaborazione, attraverso un’attività costante di confronto e scambio di informazioni ed esperienze, tra le realtà associazionistiche e di volontariato presenti nel tessuto provinciale del Vibonese».

Questo l’intento cardine dell’iniziativa, promossa dal neo presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, che intende appunto: «Avviare un dialogo costruttivo che rafforzi, nella nostra realtà provinciale, un metodo collaborativo tra soggetti che operano nell’esclusivo interesse del territorio».

A tal fine il presidente Solano andrà a: «Istituzionalizzare una Consulta provinciale delle associazioni con l’obiettivo primario di calendarizzare, armonizzare e, quindi, valorizzare al meglio le iniziative che le varie associazioni, periodicamente, organizzano sul territorio».

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, per rendere operativa, nel più breve tempo possibile, tale iniziativa ha scritto una missiva ai sindaci del Vibonese. Missiva nella quale è stata inserita un’apposita scheda di adesione, da veicolare alle associazioni attive sul territorio comunale.

«È mia volontà sostenere al meglio e favorire la partecipazione dei cittadini alle iniziative a carattere solidale, culturale, turistico, imprenditoriale, artistico, ricreativo e sportivo, – ha sottolineato il presidente Solano. Per promuovere, attraverso idee e progetti condivisi, l’aggregazione sociale e quella convivenza civile e democratica dettata dai principi costituzionali, che non può che favorire, nella nostra provincia, virtuose dinamiche di sviluppo e crescita territoriale».