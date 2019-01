Vetrine in festa: la premiazione giovedi 24 a Catanzaro

Nell’ambito delle iniziative per il Natale, la Pro loco città di Catanzaro ha svolto manifestazioni ormai storicizzate che mirano alla valorizzazione dei quartieri della città. Vetrine in Festa è arrivata alla sua VII edizione, registrando ogni anno il consenso dei commercianti che hanno preso l’iniziativa come una vera sfida ed uno stimolo a fare meglio.

Da lido a Sant’Elia i componenti della Pro loco di Catanzaro girano, nei giorni di festa, a fotografare gli allestimenti che meglio rappresentano lo spirito natalizio. Quest’anno la premiazione sarà come sempre un ricordo bellissimo dei lavori di immagine delle vetrine dei commercianti e si svolgerà nella sala Giunta della Camera di Commercio, giorno 24 Gennaio alle ore 15,00. “Sono 16 le vetrine da premiare, scelte tra molte altre” -, ha detto Capellupo, Presidente della Pro loco e di tutte quelle iscritte all’Unpli nella regione Calabria -‘ “alla presenza del Presidente della Camera di Commercio Daniele Rossi , del consiglio Direttivo della Pro loco e dei rappresentanti Istituzionali del Comune di Catanzaro”..