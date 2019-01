Un nuovo Centro di Dermatologia a Cosenza

Condividi

Il prossimo venerdì 25 gennaio dalle 19,00 si inaugurerà un nuovo ambulatorio di dermatologia all’interno del centro polifunzionale BFG Salute e Benessere di Cosenza.

Il BFG, centro medico autorizzato, offre servizi specialistici e consulenze di medici esperti e qualificati.

La struttura, dotata di apparecchiature e strumentazioni medicali all’avanguardia, si avvarrà così della collaborazione dell’anatomo patologo e dermatologo Giulio Ferranti già responsabile del laboratorio di istopatologia dermatologica dell’Idi di Roma, dove lo stesso ha lavorato per circa trenta anni.

Nel corso dell’inaugurazione, preceduto da una breve introduzione a cura del dr. Federico Perri medico ed amministratore unico del BFG salute e benessere, il prof. Ferranti relazionerà sulla prevenzione, la diagnosi e le cure delle lesioni maligne a carico della cute.

Il Bfg diventa dunque polo di riferimento del nostro comprensorio per la diagnosi precoce, la prevenzione primaria, il trattamento e la ricerca nel campo delle patologie dermatologiche .

“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione. – dice il dr. Perri – Avremo a disposizione un professionista di altissimo livello che trasferirà nella nostra struttura l’esperienza acquisita in una carriera svolta in prima linea per la diagnosi e la cura delle patologie cutanee”.