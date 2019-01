Torre Melissa (Kr) diventa membro onorario di Recosol

“Il 10 gennaio 2019 infatti, mentre l’Italia e l’Europa si azzuffavano per decidere su chi dovesse “Aprire i porti” e su come assegnare i 49 migranti a bordo della Sea Watch, numerosi cittadini, insieme al Sindaco Gino Murgi, svegliati dalle urla terrorizzate provenienti dalla spiaggia, non hanno esitato a correre in soccorso di cinquantuno migranti curdi, giunti all’alba a bordo di un’imbarcazione a vela in balia delle onde. Un gesto di umanità che dovrebbe essere considerato “normale”, ma che diventa straordinario quando tutto sembra suggerire che non ci sia spazio per azioni di solidarietà, quando tendere la mano al prossimo diviene qualcosa da nascondere o evitare, quando i governi giocano a braccio di ferro sulla vita degli esseri umani.