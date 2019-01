Condividi

Tornano gli appuntamenti concertistici de La Città della Musica, giunta alla quattordicesima edizione, nei luoghi di lavoro e produttivi della città di Corigliano-Rossano. Ad esibirsi nei locali della storica tipografia Grafosud, guidata dal Cav. Luigi Zangaro, in via Giulio Cesare nell’area urbana di Rossano, sarà il fisarmonicista, eccellenza del nostro territorio, noto a livello internazionale, Gennaro Ruffolo. Appuntamento da segnare in agenda per sabato 26 Gennaio alle ore 19:00.

L a rassegna musicale “La Città della Musica” è organizzata dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina”, con la partnership del Gruppo donatori Sangue “FRATRES” Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l’associazione White Castle, l’azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, la tipografia Grafosud, Unipol Sai, Kairos e Gabriele Musicalight Equipments.

La Cittadinanza è inviata a partecipare. I concerti della rassegna “La Città della Musica” sono tutti gratuiti.

Il M° Gennaro Ruffolo nasce a Cosenza nel 1977 e, fin da piccolo, all’età di sette anni intraprende lo studio della fisarmonica prima con il M° Giacomo Carrisi e poi con il M° Paolo Gallina. In seguito si perfeziona con il M° Carmine Di Marco, Oscar Mondiale di Composizione a Los Angeles. Si Diploma in Fisarmonica Classica con il massimo dei voti sotto la guida del M° Alessandro Mugnoz presso il conservatorio “G.B.Pergolesi” di Ancona. All’età di diciassette anni riceve il leone d’argento al premio di composizione Tommaso Coccione di Poggio Fiorito(CH) con il pezzo “MUSETTE A’ PARIS” pubblicato dalla Bèrben di Ancona. Il 23 Aprile 2013 si aggiudica il 1° posto assoluto al Festival internazionale brani inediti “Musica senza Parole” tenutosi a Castelfidardo nel famoso e rinomato TEATRO ASTRA, con un suo brano intitolato PIZZITANA. Ha partecipato a più di cinquanta concorsi Nazionali ed Internazionali (Capistrello, Chieti, Pescara, Ostuni, Scalea, Città della Pieve, Terni, Castelfidardo, Teramo, Stresa, Recanati, Rieti, ecc…) classificandosi sempre nei primi posti assoluti. Nel 1995 conferisce il diploma fisarmonica classica con 10 e lode presso la sezione del C.D.M.I. di Capistrello (AQ) diretta dal M° Carmine Di Marco e consegnatogli dal grande WOLMER BELTRAMI. E’ stato ospite svariate volte a Rai Uno Mattina ed in varie televisioni e radio locali. Ha partecipato a manifestazioni sociali come: Giornata della Croce Rossa Italiana, Telethon, Giornata della Donna, ecc… Ha eseguito concerti classici a scopo didattico nelle scuole della provincia di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. E’ stato componente di giuria nei più prestigiosi concorsi italiani (Capistrello, Ostuni, Rieti, Scalea, ecc…). Ha fatto tournè con gruppi Etno-Popolari e folkloristici in Italia, Germania e Francia. Attualmente dirige tre sezioni del C:D.M.I. (Centro Didattico Musicale Italiano),insegna fisarmonica classica nei pre-accademici ,triennio e biennio del conservatorio di musica (AFAM)e Docente di fisarmonica nella scuola secondaria di primo grado . Compone musica da ballo, classica e varieteè per le Edizioni Musicali GDE, Casa dell’organetto, Edicta Music ,Musicomania Editoriale, Berben, Physa, Prendinota. Fa parte della prima ORCHESTRA DIGITALE MUSICTECH DAO “DIGITAL ACCORDION ORCHESTRA” .Ha svolto concerti ed ha suonato negli stand delle fiere di Rimini, Milano, Francoforte, Pesaro, Bologna e Shangai come Endorsen per conto della ditta MUSICTECH di Castelfidardo An .Attualmente svolge attività come concertista in Italia e all’estero; Germania, Francia, Olanda, Irlanda, Grecia, Croazia, Portogallo, Cina e Inghilterra. Ha partecipato come concertista al 1° Festival Fisarmoniche sul mare, svoltosi dal 17 al 23 Aprile 2010 su una nave da Crociera di Costa per conto della ditta Musictech di Castelfidardo. Dopo 7 CD all’attivo che hanno fatto il giro in tutta Italia ed in tutta Europa, presenta il primo volume che farà parte di una collana di 10 volumi intitolato “Virtuosismi Romantici” ispirato a contaminazioni jazz, classico e varieteè con brani di artisti dagli anni 50 ad oggi. Ha Pubblicato di recente un fascicolo intitolato “Virtuosmi for Accordion” con 6 brani classici e Varietè in vendita in tutte le librerie nazionali ed estere. Attualmente si sta dedicando alla pubblicazione di studi trascendentali per il biennio di fisarmonica classica in conservatorio e di due metodi riguardante la fisarmonica e l’organetto.