Tavolo area integrata dello Stretto, Vizzari: “Esclusione sindaci grave mancanza”

“E’ gravissimo che in una riunione che riguarda l’area integrata dello Stretto manchino proprio i Sindaci, ed è assurdo che, invece, la discussione venga affidata a pochi interlocutori”. E’ quanto afferma in una nota Roberto Vizzari, Sindaco di San Roberto, e presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto.

“Va ricordato – dice Vizzari – che l’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto in questi anni si è molto spesa per la creazione di una area metropolitana che possa inglobare le due sponde dello Stretto di Messina. Numerose le occasioni in cui, attraverso i primi cittadini, sono state fatte proposte e trovate soluzioni per la ricerca dell’armonia e per garantire temi importanti quali la continuità territoriale”.

“L’area dello Stretto – continua- va costruita tassello per tassello, all’interno di una visione complessiva che permetta lo sviluppo di tutto il territorio metropolitano, dalla Piana di Gioia Tauro fino all’area ionica, passando per le zone interne. Qualunque altra ipotesi di sviluppo risulterebbe fine a se stessa. Se si escludono i sindaci, si escludono le diverse realtà territoriali. E senza partecipazione collettiva non può esserci futuro, quella dell’area integrata dello Stretto rimarrà solo un’idea, un progetto utopico che potrebbe anche essere formale, ma che, concretamente, non sarà mai realizzato”.