Stumpo, “Cimitero migranti che sorgerà a Tarsia iniziativa lodevole”

Condividi

“Il cimitero internazionale dei migranti che sorgerà a Tarsia, in provincia di Cosenza, è un atto di amore nel dolore e nel rispetto per il prossimo. Questa lodevole iniziativa portata avanti da Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili e candidato di LeU alle ultime politiche, confermali sentire comune e la vicinanza culturale tra noi”.

Lo afferma il deputato di Leu Nico Stumpo, rimarcando l’importanza di questo luogo che vedrà la luce in terra cosentina. “I lavori partiti qualche settimana fa sono un segnale forte. Un modo concreto di rispondere a un fenomeno complesso come quello dei migranti e per restare umani”, aggiunge Stumpo.