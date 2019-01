Statale 106 Jonica, Martuciello(FI-PPE): “Tavolo con l’Europa per renderla sicura”

Condividi

“La statale 106 Jonica, una strada caratterizzata da un solo senso di marcia e senza vere recinzioni alla carreggiata, ha assunto la fama di strada più pericolosa d’ Italia.

Per questa ragione, sollecitato da amministrazioni comunali e da Vittoria Valentino, esponente attiva di Forza Italia Botricello, ho chiesto un incontro al Commissario europeo per lo sviluppo per costruire un tavolo Regione Calabria Europa. Vanno trovati i finanziamenti per evitare ulteriori situazioni di pericolo”. Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.