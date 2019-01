Siclari: “Gambarie diventa una delle località sciistiche più importanti del Sud”

Condividi

“Festa in Aspromonte! Dopo vent’anni si inaugurano due nuove piste sci facendo diventare Gambarie una delle località sciistiche più importanti del Sud Italia con quasi 9 km di piste! In bocca al lupo alla montagna calabrese con la promessa che presto sarò in pista per sciare e ammirare la bellezza delle stesse e il meraviglioso paesaggio dello Stretto di Messina. Un plauso al sindaco Malara per il risultato ottenuto e per l’impegno dimostrato in questi anni”.

Il senatore forzista Marco Siclari trattenuto a Roma per impegni istituzionali in Senato non ha fatto mancare il suo messaggio a tutta la comunità Reggina che oggi festeggia un traguardo storico.