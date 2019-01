Serra San Bruno – Presentazione del film documentario “Mio padre nel lager”

Condividi

Tenere viva la memoria per impedire che una tra le pagine più buie dell’umanità si riconfiguri in un futuro ciclo storico, anche sotto altre, più velate forme. Dall’esigenza di trasmettere i valori della fratellanza rifuggendo da ogni forma di discriminazione e persecuzione, è nata l’idea – condivisa dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” – di proporre alle nuove generazioni rappresentazioni e testimonianze di un periodo storico in cui le libertà della persona sono state cancellate ed, anzi, la cieca follia è sconfinata fino a tradursi nel tentativo di eliminazione fisica di un popolo.

Interpretando questa volontà di sensibilizzazione delle coscienze e di lettura critica della storia è stata organizzata per venerdì, 25 Gennaio alle ore 10 a palazzo Chimirri, la presentazione del film-documentario “Mio padre nel lager” (tratto dal libro di Antonio Pugliese “1943-1945 Mio padre nel lager”). La manifestazione includerà i commenti, le riflessioni e le relazioni elaborate dal sindaco Luigi Tassone, dal dirigente dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” Giovanni Valenzisi, dal dirigente dell’Istituto di Istruzione superiore “Luigi Einaudi” Antonino Ceravolo e dal regista Enzo Carone. Lo scrittore e professore dell’Università di Messina Antonio Pugliese, inoltre, offrirà ai presenti puntuali considerazioni. A corredo dell’evento ci saranno i canti degli alunni dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” e le letture di brani degli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore “Luigi Einaudi”.