Saracena – Cittadini e associazioni di volontariato insieme per lo sviluppo

Amministrazione comunale e cittadini si danno la mano per rendere sempre più efficiente lo svolgimento dei compiti di utilità civica del Comune.

Da qualche giorno sull’albo comunale di Saracena è istituito di fatto l’albo comunale dei volontari che chiama a raccolta tutti quei singoli o associazioni di volontariato che intendono stringere alleanza con la pubblica amministrazione per procedere all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva dei cittadini.

Coloro che sono residenti a Saracena o che hanno nell’area comunale il centro dei propri interessi pubblici, così come le associazioni di volontariato operanti nel comune posso iscriversi per le cinque aree di interesse collettivo.

«Siamo contenti di poter aprire le porte del comune ai cittadini e le associazioni che vogliono contribuire, con il loro operato, a far crescere e rinsaldare il senso di comunità – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali e dell’integrazione, Adelina Ferrara – Abbiamo sempre creduto, anche prima di amministrare Saracena, che la partecipazione attiva delle associazioni e dei singoli è l’elemento fondante per una buona pratica di governo di una comunità. Siamo nati con questo spirito e riteniamo davvero che Saracena possa crescere con il contributo di tutti coloro che la amano, se ne sentono parte, e vogliono aiutare gli amministratori a farla crescere in meglio».