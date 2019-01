Sanità, Siclari: “Ci proponiamo mediatori tra Oliverio e Grillo”

Condividi

“Quanto sta accadendo in Calabria è gravissimo. Il Ministro Grillo ammette che esiste l’emergenza in Calabria, che ho sempre denunciato, dall’altra parte Oliverio che si è dimostrato inadeguato in questi 4 anni propone soluzioni già sperimentate e che non hanno migliorato per niente la sanità calabrese.

Tutti oggi aprono gli occhi e ammettono la situazione catastrofica ma nessuno propone soluzioni. Si sono limitati a litigare mediaticamente senza rendersi conto del danno enorme che fanno ai cittadini”.

Il senatore forzista capogruppo in commissione Igiene e Sanità Marco Siclari prova una manovra di confronto per ridare dignità ai cittadini che non possono più aspettare.

“Un ministro e un governatore non possono litigare su un’emergenza, per questo Forza Italia si propone come interlocutore tra le parti affinché tutto insieme, perseguendo il medesimo obiettivo che è quello di garantire il sacrosanto diritto alla salute ai calabresi, per trovare una soluzione condivisa. Questi litigi esasperano la situazione già di per se catastrofica di un sistema sanitario già al collasso e, inoltre, bloccano qualsiasi procedura possibile per risolvere il problema. Sulla salute non si può perdere tempo apriamo questo confronto mettendo da parte l’appartenenza politica perche i calabresi non possono attendere e continuare a morire nella speranza che qualcuno intervenga”, ha concluso il senatore azzurro.