San Luca (RC), l’impianto sportivo “Corrado Alvaro” è stato completato

Condividi

Resta alta l’attenzione e la vicinanza dello Stato e della Prefettura di Reggio Calabria a San Luca ed al territorio della Locride in generale.

Dopo l’inaugurazione, avvenuta il 21 aprile 2017, l’impianto sportivo “Corrado Alvaro” di San Luca, a distanza di poco più di un anno, è stato completato sono stati, altresì, ultimati anche i due campetti in erba sintetica previsti nel progetto.L’opera, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si inquadra tra le iniziative previste dalla campagna di sensibilizzazione sul tema “valori dello sport” e rappresenta uno strumento efficace per i processi di integrazione e inclusione sociale, è un’altra promessa mantenuta che testimonia l’impegno costante dello Stato a vantaggio di territori difficili e complessi come la locride