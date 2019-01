San Lorenzo (RC) – Appello del sindaco per tutelare il nostro mare

Condividi

Con spirito costruttivo, e senza alcuna intenzione di alzare sterili polemiche, vorrei invitare la Commissione Straordinaria che guida il comune di Bova Marina ad adottare, sin da ora, quanto necessario per evitare che si ripetano episodi di inquinamento marino, durante l’estate, con disagi per tutto il comprensorio e la compromissione della stagione turistica”.

Lo scrive il Sindaco e Componente Autorità Idrica della Calabria Bernardo Russo che aggiunge: “In qualità di sindaco di San Lorenzo rammento che il depuratore consortile ubicato sul nostro territorio comunale colletta acque nere proveniente dai comuni di Condofuri (per circa il 56%), Melito Porto Salvo (26% relativo alle utenze della zona sud del paese), San Lorenzo (11%) e Bagaladi (7%). Questo depuratore ha funzionato perfettamente a differenza di quanto avviene nella vicina Bova Marina dove, purtroppo, in assenza di un depuratore funzionante, le acque nere vengono sversate a largo, finendo in balia delle correnti che, spesso, trasportano i liquami verso sud e, quindi, verso il mare antistante i territori di Condofuri e Marina di San Lorenzo con conseguenti, e facilmente immaginabili, disagi alla comunità residente ed all’utenza turistica che, ancora, giunge numerose per godere della bellezza di questa risorsa naturale che non ha eguali nel resto del Bel Paese.

Purtroppo, nonostante un finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro, che potrebbe rischiare la revoca, per la realizzazione di un depuratore comunale, esistente sin dal 2012, ad oggi a Bova Marina, non si è trovata una soluzione per individuare il sito adeguato. E tutto ciò, malgrado la cittadina jonica abbia una florida tradizione quale meta turistica tanto da meritarsi riconoscimenti nazionali, come la bandiera verde, per la qualità della propria spiaggia. Abbiamo deciso, insieme al sindaco di Condofuri, di avviare, con la disponibilità dei Commissari che stanno guidando il comune di Bova Marina, un’interlocuzione al fine di trovare una soluzione, quantomeno, per il breve periodo, con ampia disponibilità, da parte nostra, di mettere a disposizione anche eventuali risorse umane e professionalità in forza ai nostri enti. Mi appello, dunque, al senso di responsabilità dei Commissari Straordinari di Bova Marina, in considerazione del fatto che la principale risorsa ambientale, e non solo, del nostro splendido comprensorio è proprio il mare, affinché venga fatto tutto il possibile per scongiurare ulteriori disagi per la prossima stagione balneare. Ritengo doveroso, per il primo e l’ultimo dei cittadini del nostro comprensorio, tutelare e rendere fruibili le acque cristalline del nostro incantevole mare. Ai colleghi sindaci del comprensorio, che va da Montebello Jonico a Palizzi, l’invito a collaborare per contribuire ad una svolta vera del nostro territorio che ha bisogno di invertire un trend negativo per quanto riguarda le presenze turistiche e le conseguenziali ricadute occupazionali, oltre che un rinnovato impegno per salvaguardare un patrimonio naturale che è la nostra risorsa primaria”.