Rossano – Amianto, vasta operazione di bonifica

Condividi

ROSSANO/tutela e salvaguardia dell’ambiente, una vasta operazione di recupero, rimozione e trasporto di eternit su tutto il territorio è stata effettuata questa mattina (mercoledì 16).

Dalla montagna, passando dal centro storico e fino alle discariche abusive al mare, prelevato un elevato quantitativo di materiale tossico.

È quanto fa sapere l’Organo Commissariale sottolineando che l’iniziativa promossa dal settore ambiente comunale ha richiesto l’intervento di ditta specializzata.

Da contrada TOSCANELLO, nella zona montana, ai cassonetti RSU sul ponte COLAGNATI in contrada FORELLO, da via M.DE SIMONE nella zona sopra l’ex Comunità Montana, a contrada AMICA, in prossimità dell’impianto semaforico, da contrada NUBRICA all’altezza della scuola primaria, ai cassonetti all’incrocio di contrada SEGGIO, da contrada GAMMICELLA al canneto di fronte la sede della Polizia Stradale in contrada FRASSO, da contrada MOMENA a contrada S.IRENE, passando da contrada PIRRO MALENA e fino all’oratorio SAN MARCO, nel centro storico. Sono, questi, i siti che sono stati interessati dalla bonifica.