Rende – Un nuovo spettacolo firmato da Luigi Marino

Condividi

“Pomice”, racconto in musica e parole, prende ispirazione dall’opera dei poeti calabresi – fra i quali Franco Costabile, Fortunato Seminara e Lorenzo Calogero – per raccontare di una Calabria che cade a pezzi fra le scosse dei terremoti e sotto il peso dell’indifferenza, ma che sa anche resistere e ripartire da capo.

In scena con Marino, che ne firma anche la regia, la danzatrice e attrice Noemi Caruso e la violoncellista Alessandra Ciniglia.

La pièce attinge anche agli scritti di Vito Teti, Carlo Levi, Antonio Tabucchi, Krzysztof Kierslowski, e Wim Wenders per narrare della fatica di difendere “un appaesamento” e della “disavventura” del rimanere a tutti i costi.

Quella fra la compagnia Teatro Rossosimona e la coppia Luigi Marino/Noemi Caruso è una collaborazione collaudata che raccoglie i buoni risultati di “Iqbal. Un’altra storia piccina”, sulla vicenda del piccolo Iqbal Masih, con più di 20 repliche all’attivo, e “La guerra di Tadeusz”, una produzione italo-francese con la regia di Vincenzo Cirillo, e si inserisce fra le attività che Rossosimona rivolge a supporto della promozione di giovani autori e registi favorendo il ricambio generazionale.

Teatro Rossosimona è compagnia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione dal 2003 (L.R. n. 19/2017) e nel 2004 ha ottenuto il riconoscimento della Regione Calabria come compagnia professionale.