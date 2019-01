Rende (CS) – Presentazione del libro di Daniela Santelli

Condividi

La “Ensi“, “Piazza Affari“, “Pmi Italia“, “Unipolsai“, “Da” (Dante Alighieri Comitato di Cosenza) del Presidente Sante Blasi è lieta di invitare, l’intera cittadina, mercoledì 30 gennaio 2019, ore 17:00, alla presentazione del libro d’esordio dell’Autrice Daniela Santelli “A un passo dal Cuore” edito dalla Bertoni Editore di Perugia.

In questo nuovo viaggio d’Amore Giulia e l’Autrice Daniela Santelli saranno accompagnate dal Sindaco di Rende l’Avv. Marcello Manna il quale inaugurerà il pomeriggio con i propri saluti Istituzionali ed ancora dal Prof. Sante Blasi Presidente della “ENSI Calabria” e del “PMI ITALIA Calabria” e nonché coordinatore della presentazione in essere. Fra i relatori spiccano i nomi della Prof.ssa Maria Cristina Parise Martirano (Pres. Ass. “Dante Alighieri“), il Cav. Giuseppe Mammone (Pres. “ENSI Promozione Sociale“), la Dott.ssa Bruna Canonico (Conf. “PMI ITALIA Cs Settore Assicurativo“), la Scrittrice Giulia Biondino. Un pomeriggio all’insega delle forti emozioni ci attende… Giulia agguerrita più che mai è pronta a lanciare il suo messaggio d’Amore in quanto, come scrive, nelle pagine del suo libro: “Potrai cambiare direzione tutte le volte che vorrai, ma non potrai mai tornare indietro…” “A un passo dal Cuore” il libro “Coraggio” da me simpaticamente definito è entrato nel cuore della gente in quanto ricco di sentimenti autentici e di valori profondi quali l’amore, la famiglia e l’amicizia.

Componenti importantissimi che oggigiorno finiscono per essere considerati optional in quanto il “materialismo d’animo” è sempre più dilagante. Non bisogna mai dimenticare che l’amore della vita è quello che ritorna nei nostri sogni. Amore e Letteratura, in quanto l’Autrice inizierà la sua presentazione prendendo come esempio Francesca da Rimini citata in una delle più famose terzine dantesche, e tanto altro ci aspetta…