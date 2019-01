Rende (Cs) – Massimo Lopez e Tullio Solenghi in “show”

Condividi

Un appuntamento assolutamente da non perdere; martedì 5 febbraio 2019, ore 21:00, ne gioverete in termini di risate e commozione, ricevendo una bella carica di energia. Stiamo parlando di Massimo Lopez e Tullio Solenghi in “Show”, spettacolo inserito nel cartellone della XVII Rassegna di Teatro e Musica “Primafila” organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”: il divertimento è predominante, ma non mancheranno momenti di profonda emozione perché i due mattatori del palcoscenico riescono a mantenere lo spirito del loro storico trio anche se manca “solo” fisicamente lei, Anna Marchesini, in realtà è presente e non solo nel ricordo, ma in una complicità da pelle d’oca. “Una tavolozza di tanti colori” come dice Solenghi. In scena le esilaranti parodie di Papa Francesco e Papa Ratzinger e le giuste frecciate alla cultura in tv e ai politici (indistintamente) così come su di loro. Si ha

L’evento gode del contributo della Regione Calabria, del Parco del Pollino, dei Comuni di Castrovillari e Mormanno.