Rende (CS) – Incontro tra Amministrazione comunale e cittadini

Condividi

“Il ribaltamento della verità. La Verità è una ed una sola: gli atti ed i fatti amministrativi sono chiari. Il terreno ex CUD è stato ceduto gratuitamente dal Comune all’Università della Calabria in diritto di proprietà per far beneficiare del finanziamento CasMez così come risulta dalla convenzione trilaterale CasMez, UniCal (soggetto di diritto pubblico) e CUD. Ma, guarda caso, non è stato mai formalizzato alcun atto pubblico, prassi consolidata per il grande guru della politica locale e utile alle strumentalizzazioni ed alle speculazioni di periodo. Da qui l’ennesima lite stavolta con l’UniCal che noi oggi dopo oltre trenta anni abbiamo risolto a tutto vantaggio del Comune. Citano e rifanno valutazioni tecnico-estimative fondate su dati aleatori al solo scopo di coprire i buchi, le falle, le voragini finanziarie che hanno affossato Rende: prova ne è la bocciatura della Corte dei Conti. La loro idea di sviluppo e di crescita si basa esclusivamente sull’indebitamento divenuto insostenibile. Parlano di danno erariale … allora si preparino a saldare i conti con tutti i soldi che hanno incassato con lo sfruttamento della cosa pubblica rendese”.