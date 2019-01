Rende (Cs) -Cerimonia di donazione del Comune alla parrocchia di Linze

Condividi

Si terrà sabato 12 gennaio alle ore 18:00 presso il centro sociale Lanzino, la cerimonia ufficiale di donazione della proprietà della parrocchia della Santissima Trinità da parte del Comune di Rende.

La manifestazione sarà presieduta dal sindaco Marcello Manna, da sua Eccellenza Monsignor Francesco Molè Vescovo dell’Arcidiocesi di Cosenza Bisignano e dai parroci don Giulio Altomare e don Pompeo Rizzo.

Attraverso la donazione, la Chiesa diverrà proprietaria dei terreni e della struttura in cui sorge la parrocchia della Santissima Trinità di contrada Linze. Si tratta di un atto di grandissima rilevanza per tutta la comunità. Attraverso l’elargizione da parte del Comune di Rende, la Chiesa potrà finalmente avviare i progetti di ampliamento della struttura, secondo quanto disposto dalla Conferenza Episcopale Italiana Cei. Nelle prossime settimane infatti sarà avviato l’iter per la realizzazione della casa canonica e dei locali destinati ad utilità sociale. Il progetto sarà finanziato con fondi della Cei. La parrocchia di Linze, costruita dal Comune di Rende e consacrata nel 2002, abbraccia una popolazione di circa 6 mila fedeli. “La nostra comunità è molto attiva, formata per lo più da giovani coppie – sottolinea il Parroco don Giulio Altomare. Abbiamo tantissimi progetti in cantiere, con la realizzazione della casa canonica in primis, riusciremo ad incrementare i servizi e a garantire spazi adeguati per la pastorale. In futuro pensiamo inoltre di avviare l’iter per la realizzazione di un oratorio. I nuovi spazi consentiranno ai fedeli di vivere appieno la parrocchia, oltre ai luoghi deputati alle funzioni religiose.” Soddisfatto il sindaco di Rende Marcello Manna: “ Abbiamo accolto con molto favore la richiesta della parrocchia della Santissima Trinità, perché siamo fortemente convinti della straordinaria valenza sociale della Chiesa sul territorio. L’iter burocratico propedeutico alla donazione- aggiunge il primo cittadino- è stato molto complesso, per questo voglio ringraziare quanti hanno consentito di raggiungere questo risultato. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con la Curia nell’ottica di una condivisone di intenti e obiettivi. La donazione della chiesa di Linze rientra in più ampio progetto che l’amministrazione sta portando avanti ed è inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio Comunale, nelle prossime settimane saranno donati alla Chiesa i terreni in cui sorge il Seminario Interdiocesano. Le istituzioni religiose sono presidi importantissimi di sostegno alle famiglie, per questo – conclude il primo cittadino di Rende- riteniamo che compito primario di una amministrazione comunale sia quello di affiancarle in questa fondamentale attività, nel rispetto della loro autonomia.”