Reggio Calabria – Venerdì 41° Giornata per la Vita

Condividi

Venerdì 1 febbraio, alle ore 9:30, nell’auditorium Calipari di Palazzo Campanella (sede del Consiglio regionale della Calabria), si terrà un incontro – dibattito con gli alunni delle classi IV delle scuole superiori del nostro territorio, dal titolo “È vita, è futuro. Germogli di speranza”.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Scuola e dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare, in collaborazione con il Consultorio Familiare “P. Raffa” di Reggio Calabria in occasione della 41a Giornata per la Vita, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Significato dell’incontro-dibattito: suscitare un momento di riflessione sul valore della vita, “con la certezza che «la vita è sempre un bene» , per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile.” Essa è un investimento nel presente ed è il germoglio che possiamo lasciare alle giovani generazioni. Il confronto porrà l’attenzione su due particolari fragilità della realtà giovanile: l’esperienza affettiva e la diaspora occupazionale.

Interverranno all’iniziativa: il Prof. Andrea Filocamo, docente di Economia italiana e del Mezzogiorno del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane – Università Mediterranea, il Dott. Vincenzo Linarello, presidente di GOEL- Gruppo Cooperativo, la Dott.ssa Nancy Rizzi, psicoterapeuta, specialista in bioetica e sessuologia e Sr. Elena Troiano della Comunità delle Suore Francescane Alcantarine