Reggio Calabria – Terza edizione di “Accesso al futuro”

Si svolgerà il prossimo venerdi, 18 gennaio presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio con inizio alle ore 16, la terza edizione di “Accesso al futuro”.

Agricoltura sociale e progettazione europea per un sud inclusivo, saranno gli scenari attorno ai quali si concentrerà la giornata seminariale. Ad aprire i lavori sarà il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà oltre a Danilo Ferrara, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, il Consigliere Regionale Sebi Romeo e il referente di Libera di Reggio Calabria Giuseppe Marino.

A sottolineare il ruolo degli enti locali nell’attuale situazione istituzionale ci penserà il Professor Francesco Manganarò, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Anna Maria Bavaro, referente regionale del Forum Agricoltura della Calabria si concentrerà invece su fondamenti e prospettiva dell’agricoltura sociale.

Di politiche e buone pratiche e di percorsi di legalità per lo sviluppo sociale invece parlerà Agata Nicolosi, docente di economia e politica agroalimentare del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea mentre di politiche di sviluppo rurale nelle aree metropolitane degradate, con uno sguardo rivolto all’integrazione sociale e alla valorizzazione delle risorse locali si occuperà Daniele Roberto Megali, Dottore in scienze forestali ed ambientali.

Su accesso al credito per l’agricoltura locale si incentrerà invece la relazione di Simona Spagna, consulente finanziario presso Banca Popolare Etica di Reggio Calabria mentre il contributo di Nino Quaranta, Presidente della Cooperativa Mani e Terra di Rosarno si concentrerà su Terra, Lavoro e Dignità.

A concludere la sessione ci sarà l’Eurodeputato Nicola Caputo, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

I lavori che saranno moderati da Sonia Bruzzese, assistente sociale di ambito territoriale di Caulonia, sono promossi dalle Associazioni Leonardo, Keluna e AssNas con il patrocinio di Anci Giovani, Regione Calabria, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.