Reggio Calabria – Stasera il concerto “Benvenuto 2019. Auguri in Musica”

Stasera, 2 gennaio, alle 20.30, presso l’Auditorium U. Zanotti-Bianco, sito in via G. Melacrino, 34 a Reggio Calabria, la Fondazione Febea Cittadinella degli Over…Anta di Reggio Calabria propone “Benvenuto 2019. Auguri in Musica” un concerto eseguito dall’Orchestra del Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, diretta dal M° Alessandro Tirotta.

Il programma della serata è diviso in tre parti.

Nella prima l’Orchestra eseguirà musiche di Mozart, a partire dalla sinfonia k16, vero gioiello musicale, prima sinfonia del compositore austriaco scritta all’età di otto anni. Seguiranno tre brani solistici affidati a tre grandi interpreti: l’Andante per flauto k315 e orchestra, eseguito dal reggino Alessandro Carere; l’Andante dal Concerto per pianoforte e orchestra K467 interpretato dal cilentano Francesco Massimi; il Rondò K514 per corno e orchestra col cornista siciliano Giampiero Cannata.

La seconda parte del concerto vedrà protagonista l’orchestra nell’esecuzione di Valzer e Polke di Strauss e Delibes, musiche tradizionali del concerto di capodanno, tra cui il famoso “An der shonen blauen Donau”.

La terza parte, di carattere decisamente più leggero, sarà affidata all’orchestra e al M° Massimi al pianoforte che accompagneranno la cantante reggina Alessia Genua in brani che andranno dall’Hallelujah di L. Cohen a New York New York”, testi di Piovani e altri.

“Una serata varia e interessante per dare il benvenuto al 2019 all’insegna della grande musica”, dichiara l’organizzazione.