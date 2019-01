Reggio Calabria – Sezione villese di FI su nomina Nicolò

Condividi

La sezione villese di Fratelli d’Italia accoglie con grande soddisfazione la nomina dell’Onorevole Alessandro Nicolò quale Commissario Provinciale di Reggio Calabria del partito da parte della leader On. Giorgia Meloni, in rappresentanza dell’intero gruppo dirigente nazionale.

Grande soddisfazione ma al tempo stesso una conferma dell’importante ruolo rivestito in questi anni di concreto impegno politico dell’On. Nicolò all’interno del centro destra calabrese e nel partito FDI, riconoscimento di un continuo impegno dello stesso nelle istituzioni democratiche cittadine da anni calcate nel comune di Reggio Calabria, Provincia e Regione che hanno visto l’Onorevole Nicolò prodigarsi su tutti i temi di rilevanza politica e amministrativa regionale e nazionale da Vice Presidente del Consiglio Regionale nella precedente legislatura e da Capogruppo in Consiglio del partito della Meloni.

Tutto ciò non può che rappresentare un segnale importante per i territori, ed in modo particolare anche per la neo sezione di Villa San Giovanni, quale nuova linfa vitale per poter organizzare sempre di più e meglio il partito nell’intera Area dello Stretto, in considerazione del grande valore che l’azione politica-istituzionale portata avanti dall’On. Nicolò ha avuto al fine dell’organizzazione del partito anche nella Città dello Stretto.

Un ruolo che sicuramente sarà contraddistinto dal grande senso di responsabilità del neo Commissario Provinciale nel curare l’organizzazione di FDI in modo da poter consentire il raggiungimento di importanti risultati nelle prossime consultazioni elettorali in modo uniforme sia su Reggio Calabria che su tutto il territorio della Città Metropolitana, dove sempre più simpatizzanti, amministratori e rappresentanti della società civile stanno guardando con grande interesse al programma portato avanti dalla leader Giorgia Meloni e da tutti i rappresentanti istituzionali a livello regionale, come appunto il nostro massimo esponente in Consiglio Regionale l’On. Nicolò.

Nel ribadire il grande compiacimento per la scelta fatta dal partito a livello nazionale, sinonimo di grande capacità di ascolto dei territori, la Sezione Villese di FDI augura all’On. Nicolò un buon lavoro, nel convincimento che quanto da Lui sarà fatto e programmato in futuro sarà di sicuro giovamento per l’intera classe dirigente del partito e per tutti coloro che, come i neo iscritti al partito villese di FDI, hanno creduto nelle conosciute e riconosciute capacità politiche dell’On. Nicolò oltre che alle sue indiscusse doti umane.