Reggio Calabria – Presentazione volume “Il patrimonio culturale di tutti, per tutti”

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in collaborazione con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, martedì 22 gennaio 2019 alle ore 17:30 nella sala conferenze dello stesso Museo presenta il volume “Il patrimonio culturale di tutti, per tutti” a cura di Caterina Ingoglia, EdipugliaEdizioni. Dopo i saluti di rito del direttore del MArRC e del presidente del Cis Loreley Rosita Borruto, relazionerà Caterina Ingoglia, prof. Associato di Metodologie della ricerca architettonica, Dipartimento di Civiltà Antica e Moderna dell’Università di Messina. Il volume raccoglie e amplia le riflessioni dell’incontro-confronto tenuto a Messina il 31 marzo 2017 tra specialisti attivi, a livello regionale e nazionale, in diversi settori (archeologia, storia dell’arte, antropologia, numismatica, museologia, comunicazione, economia della cultura, etc.), incentrato sul tema della tutela, della valorizzazione, della comunicazione e gestione, affrontando sia questioni di carattere metodologico generale sia casi specifici.