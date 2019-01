Reggio Calabria – Presentazione del libro “Il piano B” di Angelo Duro

Condividi

Filippo Quartuccio, Consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e la Libreria Nuova Ave invitano tutti a partecipare alla presentazione del libro: “Il piano B” di Angelo Duro, in programma nella giornata del 26 gennaio 2019 alle ore 17,00 presso la Sala Perri di Palazzo “C. Alvaro” – Piazza Italia, Reggio Calabria.

Attore, comico, cantante, Angelo Duro debutta in libreria anche in veste di scrittore con il suo primo romanzo “Il piano B” (Mondadori). Avrete l’occasione per incontrare dal vivo Angelo Duro nei nuovi panni di scrittore e assaporare i contenuti interessanti, cinici e dissacranti di un romanzo che con humor e sarcasmo tratta tematiche attuali e profonde.

Un appuntamento culturale intenso e divertente, quindi, da non perdere assolutamente.

L’autore presenterà la sua prima fatica letteraria, “Il piano B”, dialogando con la scrittrice Daniela Scuncia.