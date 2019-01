Reggio Calabria – Presentazione del documentario “Uscirai Sano – Sanus Egredieris”

Condividi

Domenica 27 gennaio alle ore 17.30 il Circolo culturale G. Calarco- Coop. V.Veneto, in collaborazione con il “Circolo del cinema Cesare Zavattini”, presenta il film documentario “Uscirai Sano – Sanus Egredieris” opera delle registe Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino.

Sanus Egredieris con questa frase scolpita nella pietra nel 1881 viene inaugurato l’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Girifalco (CZ), una grande struttura in grado di produrre una rivoluzione nella cura della malattia mentale. L’Ospedale psichiatrico di Girifalco era noto per l’applicazione di metodi alternativi. di cura :un’intera ala della struttura era destinata ai ricoverati più pericolosi, che non uscivano mai e venivano spesso sottoposti a elettroshock, mentre agli altri ricoverati veniva applicato il metodo sperimentale dell’open door, che consentiva a quelli più tranquilli di mescolarsi con gli abitanti del paese, ritrovandosi al bar, dal barbiere, dal ceramista o come spettatori delle partite di calcetto tra i ragazzini normali

Nel documentario “Uscirai sano”, frutto di un’idea di Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino, che ne hanno curato la regia, le interviste agli psichiatri Dott. Salvatore Inglese e Dott.Mario Nicotera hanno messo in luce come la sperimentazione dell’open door e l’insegnamento di alcuni mestieri resero l’ospedale di Girifalco degno di menzione nel panorama psichiatrico nazionale.

Per molti dei ricoverati, la comparsa di un disturbo mentale faceva seguito alla solitudine, ad un grave stato di povertà in famiglia o a un lutto devastante mentre per altri l’evocata “pazzia” era soltanto il mezzo a cui si appellavano i familiari per trovare soluzioni definitive, quali il ricovero, ad un “problema.A Girifalco gli ammalati facevano parte della comunità, partecipavano alle giornate di festa del paese, erano conosciuti per nome, negli annali dell’ospedale è infatti riportata l’esperienza della gita a mare voluta dal direttore dell’epoca Dott.Luigi Stefanachi, vissuta dai pazienti e dal personale medico come un autentico salto nella normalità.

Dall’archivio dell’Ospedale sono stati rivelati inoltre risvolti di interesse scientifico:la neurologa Amalia Bruni, nel consultare le cartelle cliniche dei ricoverati, ha scoperto che in diversi casi, a partire dal 1904, la descrizione dei sintomi dei pazienti era perfettamente in linea con quella dell’Alzheimer.

Il film documentario , che sarà proiettato nel corso dell’incontro, racconta i cento anni dell’Ospedale Psichiatrico di Girifalco, ripercorrendone la storia, i progressi scientifici ma soprattutto le tante vicende umane dei pazienti che lo hanno abitato con le loro speranze. Perché dietro quella frase c’era una promessa da mantenere: Uscirai Sano