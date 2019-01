Reggio Calabria – Premio di Poesia “Francesco Chirico”: i vincitori

Condividi

Il 29 Dicembre 2018, Rossana Rossomando, Elena Festa e Raffaella

Imbriaco, componenti della commissione del Concorso Nazionale di Poesia

“Francesco Chirico”, hanno deliberato, dopo attenta valutazione, i

vincitori delle sezioni Italiano, Dialetto e le relative menzioni.

Le valutazioni della Commissione non è stata semplice, vista l’elevata

qualità e quantità dei componimenti provenienti da tutto il territorio

nazionale.

La soddisfazione della Commissione, e dell’Associazione Incontriamoci

Sempre per il Volontariato, per il risultato di questa IX edizione è

enorme, lascia un segno importante in città ed in Calabria.

Per la decima edizione sono in cantiere dei progetti di grande livello,

per festeggiare, come merita, la figura del prof. Francesco Chirico,

ricordato ancora oggi per il suo grande impegno sociale e culturale, in

una città che ha conosciuto importanti fermenti e che lo vide tra i

protagonisti.

La Cerimonia di premiazione di questa nona edizione si svolgerà Domenica

13 gennaio 2019 alle ore 18.00.

Ecco l’elenco dei vincitori :

Sezione Italiano

1° class: Giovanna Rizzo con la poesia “Ode al Clochard”

2° class: Fabrizio Cacciola con la poesia “Qualche bimbo fa”

3° class. Lucia Di Pietro con la poesia “Un altro salvagente”

Sezione Dialetto:

1° class: Paolo La Cava con la poesia “Com’on ventu….”

2° class: Nuccia Foti con la poesia “…e chiovi”

3° class: Filippo Scalzi con la poesia “Restanu i ricordi”

Menzioni con targa Italiano:

Premio Carlo Crucitti: Anna Di Prima

Premio Domenico Smorto: Giuseppe Anastasi

Premio Italo Falcomatà: Francesco Palermo

Premio Enza Sant’Ambrogio: Roberto Delfino

Premio Gilda Trisolini: Paolo Cardillo

Menzioni con targa Dialetto

Premio Corrado Alvaro: Saverio Macrì

Premio Saverio Strati: Natale Cutrupi

Premio Nicola Zitara: Paolo Landrelli

Premio Giuseppe Morabito: Francesca Tavani

Premio Nicola Giunta: Bruno Versace

La Commissione