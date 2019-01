Reggio Calabria – Precisazioni dell’Istituto Orazio Lazzarino di Gallico

Condividi

In riscontro agli articoli che da qualche giorno appaiono sulle testate dei quotidiani online e non solo, con i quali si profila un coinvolgimento dell’Istituto Orazio Lazzarino di Gallico nell’attività del nascente coordinamento dei genitori di due istituti Orazio Lazzarino per l’appunto, e Radice Alighieri di Catona, in merito alla mancata attivazione del servizio mensa nella totalità dei plessi che ne avrebbero diritto.

Il Consiglio d’Istituto, nella sua componente genitoriale, e nella persona del suo Presidente, Architetto Sterrantino Roberta, smentisce ogni forma di coinvolgimento e/o di partecipazione alle azioni ed iniziative intraprese dall’Istituto Radice Alighieri Di Catona.

Nei fatti, la maggior parte dei Plessi di Gallico hanno visto l’attivazione in questi giorni dell’attività di refezione scolastica. Inoltre, l’Amministrazione Comunale sta in realtà collaborando fattivamente con il Consiglio D’Istituto per garantire anche ai Plessi che non hanno mai goduto di un servizio di refezione scolastica il godimento di tale diritto con la predisposizione di nuovi locali da destinare al servizio in questione.

Una voglia di collaborazione nell’interesse esclusivo dei più piccoli che ha trasformato una speranza in qualcosa di reale.

Il Presidente del Consiglio

Arch. Sterrantino Roberta