Reggio Calabria – Perrone: “Rifiuti in città. Situazione insostenibile”

La città versa in condizioni inaccettabili. È sporca e a tratti, invivibile a causa della mancata raccolta dei rifiuti.

Lo scrive Rosy Perrone e aggiunge: “Il sistema della differenziata è tanto importante quanto strategico per garantire decoro urbano e pulizia. C’è un corto circuito il cui prezzo, caro e amaro, lo stanno pagando i cittadini e gli esercizi commerciali. L’azienda AVR, e il Comune di Reggio Calabria, al netto di annunci e comunicazioni, dovrebbero accelerare il processo di normalizzazione di una città lontana dagli standard di ‘bomboniera’. Affinché si possa considerare un successo la ‘raccolta differenziata’ in città, occorre che questa risulti efficiente e che non produca disagi per i cittadini. Se persiste un problema di raccolta – non è chiaro a quale livello di competenza – non può certo farne le spese la comunità civile. Si intervenga con urgenza e fermezza!

A riguardo, da diversi giorni formalmente la CISL e la Fit Cisl di Reggio Calabria hanno chiesto un incontro al Sindaco Falcomatà per discutere attraverso un confronto propositivo – e magari presentando qualche idea – su come affrontare una situazione che rischia di diventare critica oltre misura. Ma ad oggi nessuna risposta.

Qualora non si riscontrassero a breve degli interventi risolutori, saremo conseguenti e non faremo sconti a nessuno!”