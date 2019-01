Reggio Calabria, oggi pomeriggio la presentazione de “Il buio su Roma”

Condividi

Venerdì 4 gennaio 2019 alle h 18:00, il Circolo G.Calarco – Coop.V.Veneto, presso la sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, presenta “Il buio su Roma” album antologico pubblicato da BlackBoard autoproduzioni

L’attività culturale del Circolo G. Calarco apre la programmazione dell’anno 2019 con il secondo appuntamento con la nona arte con due giovani fumettisti calabresi Marco Presentino e Giulio Barresi componenti del collettivo BlackBoard autoproduzioni e coautori della graphic novel “Il buio su Roma” antologia di racconti che ha, come scenario e come protagonista, la capitale d’Italia.

Le vicende che si sviluppano nel libro raccontano avvenimenti e situazioni realistiche durante un blackout che paralizza l’intera metropoli..Attraverso storie d’ordinaria quotidianità,scombussolate da questo imprevisto, gli autori raccontano il riscatto, la sofferenza e persino il lato comico di personaggi che potremmo incontrare semplicemente passeggiando per strada.

Marco (Marcobaleno) Presentino, classe ’92. Nasce a Melito di Porto Salvo, vive e conclude gli studi a Reggio Calabria. Nell ottobre del 2015 prende la decisione di voler rincorrere il sogno di scrivere fumetti e si trasferisce a Roma e nel 2017 conclude gli studi di sceneggiatura presso la Scuola Romana dei Fumetti. In quello stesso anno viene a formarsi un collettivo di giovani autori che prenderà il nome di Blackboard Autoproduzioni. Durante lo stesso anno esordisce con “Capitan Cagliock” nella raccolta antologica “Pale Blue Dot” targata BB. Più tardi replica con “l’Ultimo pugno” per la raccolta antologica “Il buio su Roma”. Attualmente lavora come Game developper presso la società Ludus Magnus Studio e collabora con la giovanissima casa editrice “Green Moon Artists

Giulio Barresi (1990) nasce, cresce e studia a Vibo Valentia, dalla quale va via per frequentare il corso di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics e successivamente comincia a lavorare come illustratore e storyboard artist per corti cinematografici e spotpubblicitari. Dopo l’esperienza con le redazioni di Popper fanzine e Inklist, di cui è co-fondatore, si unisce al collettivo “Blackboard Autoproduzioni” realizzando i disegni di tre storie brevi: “Capitan Cagliock” nell’antologico “Pale Blue Dot”, “Solo due passi” dell’antologico “Il buio su Roma” e la storia cornice di “404, a dark web story”.

Presenta e dialoga con gli autori Simone De Maio