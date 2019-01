Reggio Calabria – Nasce la Federazione professionisti del Benessere

Condividi

Al termine di numerosi incontri, il 28 febbraio scorso nei locali di Via Zecca, inizia ufficialmente il percorso della FEDERAZIONE PROFESSIONISTI DEL BENESSERE fortemente voluta da Confcommercio Reggio Calabria, con l’intento di dare spazio ed adeguata rappresentanza ad un comparto molto ampio e variegato che riunisce acconciatori, centri estetici, istituiti di bellezza e

centri sportivi e che sempre più deve diventare protagonista sociale ed economico nel nostro territorio.

Sarà Rosalba Pizzi, professionista del comparto stimata ed apprezzata, eletta all’unanimità alla carica di Presidente a guidare la Federazione affiancata da un nutrito gruppo di professionisti. Al fine di descrivere compiutamente i diversi settori e le differenti tipologie di imprese operanti sul mercato, la federazione si suddivide in due parti: la prima è relativa agli acconciatori ed ai piccoli centri estetici, la seconda riguarda i club, le palestre di media grandezza, i grandi centri benessere, le s.p.a. e centri termali.

Rosalba Pizzi, dopo avere ringraziato i presenti per la fiducia accordata, ribadisce l’importanza del percorso avviato con la costituzione della Federazione evidenziando che “proprio in un momento in cui il benessere e la cura del corpo sono elementi centrali della vita di ogni persona è fondamentale che l’utente possa affidarsi alle mani esperte di persone che operano in modo professionale,

scongiurando il rischio di interventi improvvisati e addirittura pericolosi”.

“È fondamentale in primo luogo – prosegue Pizzi – incentivare con il supporto di Confcommercio un percorso che vada a qualificare e professionalizzare sempre più l’operatore del benessere per elevare la qualità del servizio offerto e, soprattutto, per rendere sempre più netto e percepibile dal cliente finale il divario esistente con l’azione di soggetti irregolari. Sarà questa – conclude la Presidente Pizzi – una parte importante della mission della Federazione alla quale si aggiungeranno

la promozione della crescita, tutela e qualità dei servizi resi dagli operatori del comparto, le attività di base della tutela sindacale del settore in ambito, legislativo, normativa del lavoro, formazione e le altre iniziative che verranno progettate e sviluppate in seno al Direttivo”.

È Giovanni Santoro, Presidente di Confcommercio, nell’augurare buon lavoro alla Presidente Pizzi ed al neo gruppo di lavoro a spiegare che “la Confcommercio, attraverso la costituzione della Federazione, ha raccolto una istanza proveniente dagli operatori del comparto benessere che hanno rappresentato la necessità di fare rete in una visione sinergica utile a consentire un innalzamento dei

servizi offerti dagli operatori sia singolarmente sia come soggetto unico e forte che con le opportene

attività combattere il dilagante abusivismo del settore.