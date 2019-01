Reggio Calabria – Mense scolastiche, precisazioni del Coordinamento genitori

Condividi

Precisazioni relative alla nota del 28 Gennaio 2019, diffuso a mezzo stampa dal Presidente della Commissione mensa comunale, Irene Mazza, sulla mancata attivazione del servizio mensa in numerosi plessi del Comune di Reggio Calabria. La riunione dei genitori delibera la predisposizione di un esposto denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio

Con grande rammarico e grande sorpresa abbiamo letto la nota della Presidente della Commissione Mensa, Irene Mazza, sulla vicenda che abbiamo posto all’attenzione dell’opinione pubblica relativamente alla mancata attivazione del servizio mensa in molti plessi del comune di Reggio Calabria (fino ad oggi, dall’inizio dell’anno, tutti i plessi degli Istituti comprensivi di Gallico e Catona). Intanto perché su una questione che denuncia la mancata attivazione di un servizio, a rispondere non è il comune o la ditta aggiudicataria, ma un organo dotato di funzioni consultive, propositive e di verifica nato per consentire ai genitori, nel comune di Reggio Calabria, di essere informati sull’alimentazione che i bambini e i ragazzi ricevono in ambito scolastico. Nella presentazione delle attività della commissione del 12 Dicembre 2018, la stessa Presidente Mazza definiva il ruolo della commissione come “ un organo di garanzia e un collegamento tra il comune e l’utenza (…) che si occuperà di monitorare le criticità e far sì che il servizio mensa sia un servizio altamente educativo” (Presentazione delle attività della Commissione, 12 Dicembre 2018). Pertanto non un megafono dell’amministrazione ma un organo di garanzia sul rispetto di un servizio che a giusta ragione lei stessa definisce “educativo”. Ebbene qui stiamo parlando della negazione di un servizio educativo, ore di didattica negate a bambini che ne hanno fatto regolarmente richiesta attraverso l’iscrizione alle 40 ore settimanali. La Presidente comunica inoltre che la scorsa settimana (immaginiamo dopo il 21 gennaio?) si sarebbero tenuti dei sopralluoghi “ricognitivi” dei “tecnici” del comune per la “verifica tecnica dell’avvio ai lavori, sopralluogo dettato dalla mancata iscrizione degli alunni al servizio mensa”. Questa frase è incomprensibile. E’ incomprensibile perché i sopralluoghi li abbiano fatti dei tecnici, se non riguarda l’adeguatezza dei locali; è incomprensibile perché si svolgano a gennaio, dopo 4 mesi dall’inizio dell’anno scolastico e dopo due dall’inizio in altri plessi del servizio; incomprensibile perché debba essere fatto un sopralluogo per verificare la presunta “mancata iscrizione”. Le adesioni alla mensa sono state fatte al momento dell’iscrizione dei bambini alle 40 ore settimanali, confermate al momento in cui la scuola ha chiesto i modelli ISEE in vista dall’avvio del servizio, quindi è falso quanto riportato nel medesimo comunicato, come è ambiguo il tentativo di ridurre il fenomeno a poche decine di famiglie se si considera che fino ad oggi, per ben 4 mesi, tutti i plessi dei due istituti comprensivi non hanno beneficiato della mensa. Oggi restano 5 plessi senza mensa, che non sanno ancora quando e se partirà, ma anche se fossero poche le unità, si ricorda che il capitolato speciale d’appalto che ha affidato il servizio cita puntualmente: “Il numero degli alunni che fruiranno del servizio di refezione scolastica è indicato a titolo puramente indicativo, facendo riferimento ad un criterio storico; pertanto, i quantitativi dei pasti e il numero delle sedi di refezione potranno variare in eccesso o in difetto rispetto a quelle indicate nella citata tabella, senza che ciò autorizzi l’aggiudicatario a pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. E’, del pari, in facoltà dell’amministrazione contraente variare l’ubicazione delle sedi di refezione rispetto agli indirizzi indicati nella citata tabella, e ancora di variare l’entità del numero dei pasti per ciascuna delle sedi di refezione (…) senza che ciò possa comportare alcuna revisione dei corrispettivi, in relazione al variare dell’ubicazione delle strutture scolastiche e dell’utenza per ciascuna struttura”. Pertanto il servizio è su base comunale e la sua attivazione prescinde dal numero di utenti che ne fanno richiesta in ogni sede. Proprio perché è un servizio “educativo” va garantito anche fosse soltanto un alunno a farne richiesta. Tutte le scuole sono infine state adeguate lo scorso anno dal comune, a detta del quale sono tutte a norma per lo svolgimento del servizio si refezione scolastica. D’altra parte il servizio si è svolto regolarmente nei medesimi locali nella scorsa stagione con la medesima ditta.

Pertanto, ribadiamo quanto deliberato con la riunione odierna tenutasi davanti ai locali del plesso di Villa San Giuseppe, con la quale i genitori hanno ribadito che su questo punto si andrà avanti, anche coinvolgendo le sedi opportune con un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio, qualora il servizio non venga immediatamente attivato su tutti i plessi del comune di Reggio Calabria.

Coordinamento genitori

I.C. Radice-Alighieri Catona – I.C. Lazzarino Gallico