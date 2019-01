Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “Grazie al Questore per controlli nelle scuole”

Condividi

Un grazie di cuore al Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi per l’impegno e i servizi di controllo presso i plessi scolastici reggini , non solo come Presidente di un Movimento Politico ma in particolare modo come padre di due ragazze che frequentano gli stessi.

E’ importante la presenza della Polizia di Stato tra gli studenti anche con unità cinofile per prevenire lo spaccio ed il consumo tra gli studenti specialmente nelle ore di entrata o uscita delle scuole, cioè nei momenti di aggregazione quando i giovani potrebbero essere avvicinati da persone sospette; anche l’uso dell’ App “YouPol” per segnalare l’uso di sostanze stupefacenti , violenze o altro negli ambiti scolastici completa il progetto “Scuole Sicure”promosso dalla Polizia di Stato.