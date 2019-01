Reggio Calabria – Le prossime iniziative promosse dall’Anpi

Condividi

Da giovedì 17 gennaio, per due settimane. fino a giovedì 31 gennaio 2019, l’ANPI di Reggio Calabria ha deciso di programmare numerose iniziative che si svolgeranno nel Comune di Reggio Calabria e in altri comuni della Città Metropolitana per NON DIMENTICARE QUEL CHE ACCADDE negli anni terribili del fascismo, del nazismo, delle dittature, della guerra e dei campi di concentramento e di sterminio.

L’ANPI lo ricorderà a tutti ma soprattutto lo racconterà ai giovani ed agli studenti, in particolare presso gli istituti scolastici, i cui docenti e dirigenti vorranno realizzare momenti particolari di riflessione e di discussione in sinergia con l’Associazione Partigiani d’Italia.

L’ANPI fa appello a tutte le istituzioni ed a tutti i cittadini, in particolare alle ragazze ed ai ragazzi, affinché insieme sia possibile non solo RICORDARE ma soprattutto contrastare i gravi ed attuali fenomeni di ripresa di attività, in Italia, in Europa e nel mondo intero, da parte di movimenti di natura razzista e fascista.

Il ciclo di iniziative avrà come titolo ” I giorni della Memoria, i giorni della Storia, nel 73° anniversario della liberazione del Campo di Sterminio di Auschwitz, per ricordare e per evitare che quel che è accaduto possa accadere ancora”.

La presentazione del libro di Carmelo Azzarà “La spiga di grano e il sole” (che racconta la storia dei partigiani di Roccaforte del Greco, Marco Perpiglia e Giuseppina Russo) darà avvio alle iniziative correlate alla ricorrenza del “Giorno della Memoria 2019”.