Reggio Calabria – Incontri promossi dall’Anassilaos sul terremoto

Nell’ambito della mostra documentale di Giuseppe Diaco dedicata al ricordo del 110° anniversario della catastrofe sismica del 28 dicembre 1908, in corso presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria fino al 27 febbraio prossimo, l’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la stessa Biblioteca, e con la partecipazione dell’Associazione Amici del Museo realizzerà presso laVilletta De Navadella stessa Biblioteca – con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria – quattro incontri di approfondimento dedicati alle conseguenze del sisma.