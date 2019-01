Reggio Calabria – Il cantante Fulvio Tomaino ospite della SymphonyCity Music School

Condividi

Domenica 13 gennaio, dalle 11.00 alle 17.00, la SymphonyCity Music School (www.symphonycity.it) ospiterà Fulvio Tomaino, considerato uno dei migliori cantanti di black music in Europa e fondatore della prestigiosa accademia musicale “LA VOCE”.

Il cantante romano presenterà un nuovo progetto didattico che prevede la co-partecipazione della scuola di musica reggina e di sole altre 13 scuole in tutta Italia

Il progetto prevede dei corsi didattici professionali che saranno seguiti da un corpo docenti a dir poco invidiabile, musicisti di fama internazionale. Lo stesso Fulvio Tomaino infatti sarà il docente responsabile delle master class di canto, Max Rosati delle master class di chitarra, Cristiano Micalizzi delle master class di batteria e Marco Caudai delle master class di basso. Le Master Class, rivolte a tutti i musicisti reggini, prevedono il raggiungimento di un titolo di studio professionale, al completamento dei corsi.

“L’Accademia Musicale LA VOCE – afferma Fulvio Tomaino – ha sempre sperato di poter iniziare una collaborazione artistica in una regione piena di talenti come la Calabria. Nei docenti della SymphonyCity Music School siamo riusciti finalmente a trovare dei referenti con grandi competenze e di considerevole spessore musicale, coi quali iniziare un rapporto proficuo, col solo fine di poter formare tanti musicisti secondo un’impostazione tecnica professionale e di alto profilo”.